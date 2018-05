Juve, Bernardeschi: "Felici di festeggiare perché ce lo meritiamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la conquista della Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Partita non facile, soprattutto nel primo tempo.

"Sì, una partita non facile, ma alla fine sono venute fuori le nostre qualità, soprattutto nel secondo tempo, e devo dire che ci siamo meritati questa Coppa e questa vittoria".

Come si fa a preparare mentalmente una partita così? Il pensiero poteva essere alla partita con la Roma.

"Si prepara perchè comunque non era vinta, dovevamo vincerla ancora, quindi è una finale e le finali sono veramente importanti. Portare a casa la quarta finale consecutiva e soprattutto la quarta Coppa, devo dire che è un risultato straordinario. Siamo veramente felici di festeggiare questa notte, perchè ce lo meritiamo, abbiamo fatto tanti sacrifici e poi sono venuti i risultati. Devo dire che è stata una cosa veramente emozionate".

A chi dedichi questo titolo?

"A tutte le persone che non si vedono, tutte quelle persone che sono dietro le quinte, che lavorano per noi e queste sono le persone che ti danno il valore aggiunto, dai magazzinieri, a tutti quanti, qualsiasi cosa abbiamo bisogno ce la danno. Secondo me questo è il valore aggiunto della Juventus, di questa società, con questa mentalità".