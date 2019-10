© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di Mediaset arrivano alcune brevi di dichiarazioni di Federico Bernardeschi dopo la vittoria in extremis della Juventus sul Genoa: "Il Genoa è venuto con personalità, giocando a calcio in modo compatto. Noi quello che ci sta mancando è la concretezza in zona gol, ma ne creiamo tante e questo è importante".