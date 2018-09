Juve, Bernardeschi il valore aggiunto: migliore in campo 3 volte su 5

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pagato 40 milioni più 5 di bonus, c'è chi ha ironizzato sulla spesa per il suo cartellino da parte dela Juventus. E invece - sottolinea il Corriere della Sera - Federico Bernardeschi vale l’investimento. L’anno scorso un infortunio lo ha ricacciato indietro quando a febbraio sembrava pronto per prendersi la squadra. Ora sta consumando la rivincita: 273 minuti in cinque partite (contro il Sassuolo non è entrato) e per tre volte è risultato il migliore: Chievo, Frosinone e Valencia, in Champions League, l’unica che ha giocato dall’inizio alla fine senza essere sostituito. E questo la dice lunga sulla considerazione di Allegri nei suoi confronti.