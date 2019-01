Juve, Bernardeschi: "Lazio? Prova di carattere. A Bergamo per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista offensivo della Juventus, Federico Bernardeschi, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport 24. "Quelle con la Lazio è stata una grandissima prova di carattere, siamo stati dentro tutta la partita nonostante le tante difficoltà del calcio. Abbiamo dimostrato di non mollare mai fino alla fine".

Sull'ingresso in campo a partita in corso e sulla motivazione di Allegri. "Credo sia una questione mentale e di attenzione, di stare dentro la partita anche quando parti dalla panchina. Sei un cambio importante per la squadra e per il mister, per provare a far vincere la partita. Oppure a gestire il risultato e la palla. Devi essere bravo e concentrato in quel momento".

Sui miglioramenti. "Ho lavorato molto sulla mia testa, sulla mentalità, sull'attenzione. Poi allenarsi con grandi campioni e con una squadra così forte aiuta sempre a crescere".

Sul +11 al Napoli. "Il nostro obiettivo è allungare il più possibile sulla seconda, ora dobbiamo continuare a tenere questo ruolino di marcia. Non ci bastano questi punti, bisogna essere lì, concentrati".

Sull'Atalanta in Coppa Italia. "Sicuramente sarà una gara complicata, è una grandissima squadra, in casa ha fatto grandi risultati. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, andremo lì per vincere".

Sulla nuova generazione azzurra. "Mi fa piacere che escano giocatori nuovi, forti. Mi fa piacere per la Nazionale italiana, abbiamo una grande responsabilità. Dobbiamo riportare l'Italia dove merita di stare, per fare questo servono giocatori forti".