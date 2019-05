Juve, Bernardeschi non si accontenta: "Noi a +11 sul Napoli? Non basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi si accontenta gode, ma non alla Juventus. Cambiano le parole e i bianconeri a pronunciarle, ma il mantra effettivo che ne alimenta il senso rimane sempre lo stesso: vincere, il più possibile. Lo sa bene Federico Bernardeschi: il suo ingresso in campo contro la Lazio, insieme a quello di Joao Cancelo, ha spaccato una partita apparentemente destinata a pendere verso la capitale. "E' stata una grandissima prova di carattere e maturità - ha detto il trequartista a Sky Sport, tornado sul match vinto in rimonta all'Olimpico 1-2 -. Siamo sempre dentro la partita nonostante le difficoltà del caso. Abbiamo dimostrato che non molliamo mai e che siamo lì, fino alla fine".

DENTRO LA PARTITA - Oggi i bianconeri guidano la classifica del campionato a +11 sul Napoli, con sole due gare a bilancio dopo il giro di boa. Un'enormità. "Ma il vantaggio non ci basta - ha precisato l'ex viola -. Il nostro obiettivo è cercare di allungare il più possibile rispetto alla seconda, per questo dobbiamo continuare a tenere questo ruolino di marcia per allungare il gap. Adesso bisogna tenere la tensione alta, restare concentrati sul campo e portare a casa più punti possibili. Credo sia una questione mentale e di attenzione - ha aggiunto poi Bernardeschi -, di stare dentro la partita anche quando parti dalla panchina. Sai di poter essere importante per vincere o per controllare o gestire il risultato, bisogna essere bravi e concentrati. Allenarsi con grandi campioni e una squadra così forte aiuta a crescere a e migliorare".

VERSO BERGAMO - Il prossimo impegno dei bianconeri è fissato già per domani sera, contro l'Atalanta di Gasperini all'Atleti Azzurri d’Italia, per il quarto di finale di Coppa Italia in gara unica. "Sarà certamente una sfida complicata, l'Atalanta è una grandissima squadra e in casa ha fatto ottimi risultati. La Coppa Italia però è un nostro obiettivo e andremo lì per vincere" promette il 33 bianconero. E stando alle premesse, e alle 13 coppe vinte dalla Juventus (comprese le ultime 4 consecutive), tutto sommato, c'è da credergli.