Juve, Bernardeschi recupera e si allena in parte col gruppo. Pirlo studia come schierarlo in campo

Isolamento fiduciario al J|Hotel terminato per i membri del gruppo squadra della Juventus. A comunicarlo è direttamente il club bianconero che ha annunciato anche l’autorizzazione per i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali a raggiungere i relativi ritiri. E così hanno fatto e faranno i giocatori rimasti a Torino in questi giorni tra cui Bonucci, Chiellini, Szczesny e Kulusevski. Nel mentre i bianconeri proseguono nelle loro sedute d’allenamento dove ieri si è rivisto parzialmente insieme ai compagni anche Federico Bernardeschi. All’inizio del mese di settembre il numero 33 bianconero si è dovuto fermare a causa di una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Stop piuttosto lungo che ne ha condizionato l’inserimento nei nuovi schemi di Andrea Pirlo e anche gli esperimenti che il tecnico bianconero ha in testa. Allenamento in parte con il gruppo e recupero della forma migliore che prosegue per mettersi il prima possibile a disposizione della squadra.

DAL MERCATO ALL’IDEA DI PIRLO - Qualche mese fa Bernardeschi è passato alla scuderia di Raiola diventando così un altro pezzo pregiato del potente agente. Le annate difficoltose a Torino dove non è mai riuscito a spiccare il volo e i sondaggi di alcuni club europei, soprattutto inglesi, lasciavano pensare a una cessione nel corso della sessione di mercato conclusasi tre giorni fa. Niente di tutto ciò, con il numero 33 ancora all’ombra della Mole per quella che dovrà per forza di cose essere la stagione del dentro o fuori considerato anche il contratto in scadenza a giugno 2022. Rilancio che passa anche attraverso le idee di Pirlo che medita su una soluzione innovativa rispetto alle ultime apparizioni dell’ex viola. Non più trequartista, non più esterno d’attacco ma possibile alternativa di Alex Sandro sull’out mancino o di Cuadrado e Chiesa su quello destro. Con predisposizione offensiva ma lavoro decisivo da parte di tutto lo staff sulle scelte migliori da fare con il pallone tra i piedi che il 33 non può sbagliare e che sono spesso mancate nella sua esperienza bianconera. La disponibilità, la corsa e l’abnegazione invece, quelle no, non sono mai mancate.