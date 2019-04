Juve, Bernardeschi: "Siamo fiduciosi. Sapevamo di dover soffrire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Potevamo fare qualcosa in più però è un buon risultato". Parola di Federico Bernardeschi, che ai microfoni di Juventus TV analizza l'1-1 maturato stasera ad Amsterdam: "La squadra ha fatto una buona partita, siamo fiduciosi per il ritorno, anche se non sarà facile".

Ve li aspettavate così aggressivi?

"Ci sta, sapevamo il loro gioco quale fosse, ci aspettavamo questo tipo di partita. Sapevamo di dover soffrire un po' però abbiamo difeso molto bene. Peccato per il gol subito a inizio ripresa".

Occasioni nel finale.

"Sapevamo che potevamo vincerla anche negli ultimi minuti ma non è arrivata l'occasione che ci ha permesso di farlo. È andata così".