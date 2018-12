© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi è l'ultimo a entrare nell'infermeria bianconera, senza però passare dal campo: tutta colpa di un risentimento muscolare rimediato nel post di Juventus-Roma, durante alcuni esercizi in palestra. Il problema non rappresenta fortunatamente una ricaduta: l'ultima volta si trattò della coscia sinistra, oggi gli duole la destra. E dopo aver sentito dolore nel corso della seduta nell'immediato dopo partita, ieri l'ex viola ha avvertito lo stesso fastidio ed è stato subito fermato dallo staff sanitario. Berna sarà valutato nei prossimi giorni: salterà quasi certamente la gara di mercoledì contro l’Atalanta e potrebbe stringere i denti per l'ultima dell'anno, con la Sampdoria il 29. Temperature vicine allo zero e profondità della rosa, però, imporranno una cautela piena di buon senso: verso una lunga sosta, quindi, meglio evitare di correre inutili rischi.