Juve, Bernardeschi su Allegri: "Rapporto bellissimo. E' decisivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una prima stagione di apprendistato Federico Bernardeschi si è conquistato un ruolo centrale nella Juventus. Alla base di questa svolta c'è anche il rapporto con Massimiliano Allegri. Di questo il numero 33 bianconero ha parlato nell'intervista concessa a Tuttosport: "Con il mister ho un rapporto bellissimo. Ieri mi ha tirato un po' le orecchie perché non ho passato due palloni nel secondo tempo contro lo Young Boys. Mi trovo molto bene con lui. Quando si arrabbia si fa sentire e capire, anche se col toscano gli stranieri faticano un po', ma usa anche l'inglese. Ha un modo positivo, allegro, bello di presentarsi che è prezioso per sciogliere la tensione. Altrimenti con 60 partite, speriamo, da giocare, non è facile conservare le energie mentali e non è sano essere in tensione 24 ore su 24".