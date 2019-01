Juve, Bernardeschi suona la carica: "A Bologna e Gedda per vincere"

Dopo un ottimo avvio di stagione, oggi Federico Bernardeschi cerca quella continuità che gli è mancata negli ultimi mesi. Tra problemi fisici e le tante panchine, il trequartista di Carrara punta quindi a un pronto riscatto, a partire da questi primi giorni del 2019. Tra Coppa Italia, Supercoppa e la ripresa del campionato contro il Chievo: "Ci aspettano subito due partite decisive: la coppa Italia e la Supercoppa e dobbiamo subito affrontarle nel modo giusto per riuscire a portare a casa i quarti di finale e poi di vincere la Supercoppa - le parole di Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport -. Li affrontiamo sicuramente nel migliore dei modi". Si comincia con la Coppa Italia, e con il Bologna di Pippo Inzaghi al Dall'Ara: "Non sarà sicuramente semplice, è la prima partita dopo la sosta, ancora più impegnativa. Sarà fondamentale metterci più attenzione del solito perché siamo stati fermi per un periodo e ricominciare subito non è mai facile". Poi ci sarà Gedda, esattamente 8 giorni dopo la ripresa degli allenamenti. "Sono due partite secondo me completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo della Juventus che è quello di vincere le due competizioni. Quindi le affrontiamo in maniera molto seria e dobbiamo vincerle. Ci sarà un bello sbalzo climatico, ma saremo pronti ad affrontare anche questo, basterà approcciare la partita nel modo giusto indipendentemente dal clima".

MISTER ALLEGRI - "Il mio rapporto con il mister? Lui mi parla, mi spiega - confessa il 24enne -. Un giocatore deve sempre mettersi in discussione, sfidando se stesso ogni giorno in campo e negli allenamenti. Deve essere una sfida a livello tecnico, ma soprattutto mentale. Se sono migliorato? Mi sento cambiato anche nel modo di giocare. La Juve mi ha dato consapevolezza nel mio talento, che è cresciuto con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà".

EFFETTO CR7 - "L'impatto di Ronaldo in squadra? Basta vederlo muoversi e già impari qualcosa - dice il 33 bianconero, parlando del suo numero 7 -. Ronaldo è un grandissimo campione, ha sorpreso tutti anche per la sua mentalità. E' stata una scoperta ancora di più a livello umano, oltre che calcistico, per il modo di stare in spogliatoio, di rapportarsi con i compagni, di dare quella carica e quella responsabilità in più tanto in partita quanto negli allenamenti. E' un grandissimo professionista, fa tanto bene averlo in squadra" dice infine il ragazzo, parlando del compagno con il quale pare aver instaurato un rapporto speciale. Condividere campo e spogliatoio con il giocatore che ha fatto del perfezionismo una ragione di vita, quindi, a Bernardeschi non può che fare bene. E per il salto di qualità che tutti si attendono, pertanto, non poteva esserci esempio migliore.