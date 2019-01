Juve, Bernardeschi: "Vogliamo battere Bologna e Milan. Serve attenzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo molto bene, adesso abbiamo due partite decisive tra Coppa Italia e Supercoppa. Dobbiamo portarle a casa entrambe e le affronteremo nel migliore dei modi. Contro il Bologna non sarà semplice, anche perché viene dopo la sosta e siamo stati fermi per un periodo. Servirà attenzione. Le due gare saranno completamente diverse ma vogliamo battere sia i rossoblù che il Milan per continuare a portare a casa trofei. Il cambio di clima? Sarà un bello sbalzo climatico ma saremo pronti ad affrontare anche questo. L'importante sarà approcciare la sfida nel modo giusto".