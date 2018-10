Juve, bianconeri in azzurro: Bonucci c'è, Bernardeschi non brilla

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia vince, finalmente. E la squadra di Mancini c'è: si vedono un'identità, buone idee e per la prima volta la giusta andatura per battere un avversario tosto come la Polonia, superando anche una pareggite che sembrava cronica. In campo gli azzurri si battono con aggressività, bravi e fortunati a trovare il gol-partita sul gong di una gara vinta comunque con merito. L'unica pecca della serata di Chorzow si manifesta nella precisione sotto porta. Soprattutto di Bernardeschi, un po' in ombra rispetto ai compagni di reparto e di club, Bonucci e Chiellini, autori entrambi di una buona gara. Tra i bianconeri bene anche Szczesny, diligente e fortunato con i pali prima incassare la rete allo scadere. Nella ripresa gli azzurri rischiano qualcosa, ma quel che conta è il finale: la deviazione vincente di Biraghi fa esplodere la gioia liberatoria del ct e dei suoi compagni, prima della dedica del difensore al suo ex compagno in viola Astori. I ragazzi del Mancio riportano una vittoria nel ruolino dell'Italia in una gara ufficiale dopo oltre un anno. Scongiurando una retrocessione nella serie B di Nations League che ora toccherà ai polacchi.

SZCZESNY - Buona partita del portiere polacco, che fa il suo dovere su Chiellini, Bernardeschi e Florenzi. Gli va bene con i pali prima di vedersi bucare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, agli sgoccioli di una gara in salita per i suoi.

BONUCCI - Se la deve vedere con un cliente scomodissimo come Lewandowski, che gestisce alla grande. E' il solito riferimento in fase di appoggio e costruzione. La sua personalità serve a questa squadra quanto i gol.

CHIELLINI - E' ovunque e rischia anche di buttarla dentro nella porta del compagno bianconero, che gli respinge una sua incornata. Gioca il primo tempo meglio del secondo, in cui è costretto agli straordinari. Annulla Milik e controlla le ripartenze polacche senza grossi problemi.

BERNARDESCHI - Dopo aver trovato il gol contro l'Ucraina pecca proprio nella precisione in fase di finalizzazione. Si divora una rete di testa nell'area piccola. E questa volta gli manca il solito smalto degli ultimi tempi. Ha il merito di lottare e di lasciare il posto a Lasagna, che mette il suo zampino nella rete di Biraghi.