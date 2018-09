Juve, bianconeri in azzurro: Chiellini tiene, Bernardeschi tra i migliori

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche luci e molte ombra al Dall’Ara, per la prima ufficiale di Mancini in azzurro. L'Italia pareggia 1-1 contro la Polonia all'esordio in Nations League. Un rigore procurato da Chiesa e trasformato da Jorginho salva la Nazionale da una sconfitta forse troppo pesante, probabilmente meritata ai punti ma riscattata dal cuore di un'Italia acerba ma viva. Il penalty insaccato dall'ex Napoli nel finale della ripresa risponde alla rete di Zielinski, dà speranza e accende una prova tiepida dell'undici sperimentale azzurro. Nel quale provano a brillare i bianconeri in campo: il ritrovato blocco Juve in difesa non è quello dei tempi migliori ma prova a reggere. Il resto sono le prove di una rivoluzione che non porta ancora a un successo dallo scorso ottobre, contro l'Albania, prima dell'epocale mancata qualificazione ai Mondiali.

BONUCCI - Fatica con Lewandowski ed è impreciso quando cerca di impostare alla sua maniera: raggiunge le 81 presenze in azzurro, al pari di Baresi, Bergomi, Tardelli, ma non mostra certamente il suo lato migliore.

CHIELLINI - E' uno dei pochi a reggere ma, da neo capitano azzurro, prende un giallo troppo presto che lo condiziona. E non dà le solite sicurezze, in un reparto che probabilmente non sente ancora suo.

BERNARDESCHI - E' il più pimpante tra tutti ma si spegna quando fallisce col mancino davanti a Fabianski. Poi ci prova e ci riprova, mostrando verve e gamba ma non precisione. Numeri da leader ma a intermittenza.