Juve, bianconeri in azzurro: promosso Caldara, De Sciglio soffre Mbappé

© foto di www.imagephotoagency.it

Poca emozione e tanta sostanza: al suo esordio in maglia azzurra Mattia Caldara non tradisce le aspettative di chi, inopportunamente, lo definisce ancora acerbo per i grandi palcoscenici, Juventus compresa. Alla sua prima in maglia azzurra il 24enne bergamasco non sfigura, tutt'altro, considerando che gli capita di gestire gli ingestibili Griezmann e Mbappé. Il neo juventino ha anche l'occasione per entrare nel tabellino dei marcatori ma il suo destro non trova fortuna. Non è impeccabile ma risulta certamente pronto, anche per la sua nuova avventura in maglia bianconera. "Non mi aspettavo il debutto stasera - confessa il centrale nel post partita dell'Allianz Riviera, vinto dalla Francia 3-1 contro gli azzurri - E' stata un’emozione importante. Purtroppo è andata male la partita, ma siamo sulla strada giusta e possiamo solo migliorare".

MANDRAGORA - L'emozione della prima in maglia azzurra si vede e si sente, invece, per Rolando Madragora: il centrocampista di proprietà della Juventus fa fatica in mediana, dove gioca da interno e va in affanno. Colpevole sul fallo da rigore che porta i francesi sul 2-0.

DE SCIGLIO - Più ombre che luci anche per Mattia De Sciglio: sulla corsia mancina si sbatte ma senza lucidità, azzecca le diagonali ma patisce terribilmente gli inserimenti di Dembélé, prima, e soprattutto di Mbappé poi. Da rivedere anche i passaggi verso i compagni di squadra, pochi e imprecisi come gli inserimenti ad accompagnare l'azione quando il gioco lo permette.