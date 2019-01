Juve, bianconeri in pole per Romero: Todibo si allontana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve è in vantaggio sull'Inter per il difensore del Genoa Cristian Romero. I bianconeri possono decidere se bloccarlo e lasciarlo in rossoblu fino a giugno. Jean-Clair Todibo invece si allontana dalla Juve, che aveva già parlato con i suoi agenti, convinti di chiudere tra gennaio e l'estate. Adesso la situazione è cambiata, il Barcellona è sicuro di averlo in pugno e può chiudere nei prossimi giorni.