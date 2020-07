Juve, blackout a San Siro: Sarri pone subito l'attenzione al prossimo impegno

Non c’è neanche il tempo di soffermarsi sul blackout di San Siro, Maurizio Sarri nel post gara di Milan-Juve ha voluto dare forza solo ai “primi sessanta minuti di livello mondiale”. Eppure il passo falso dei bianconeri ha tanto il sapore di occasione mancata, specie dopo la sconfitta della Lazio a Lecce. Fino a metà secondo tempo, sul parziale di 2-0, sembrava una partita in pieno controllo, particolarmente indirizzata verso la quinta vittoria consecutiva. Poi, in sei minuti, gara capovolta e vecchi scheletri fuori dall’armadio, con il pensiero addirittura al 2013, a quella sconfitta tanto simile con la Fiorentina. Il passo falso è momentaneamente indolore ai fini della classifica, la Lazio resta dietro a sette punti e in calendario c’è un turno in meno da giocare per entrambe. Bisognerà recuperare in fretta le energie e ricompattarsi per la prossima sfida di sabato, contro l’Atalanta, una delle squadre più in forma della Serie A.