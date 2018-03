Juve blindata: 0 gol subiti in A nel 2018. Ma c'è chi sta facendo meglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trenta dicembre 2017. E' una data da cerchiare in rosso perché è anche l'ultimo giorno in cui la Juventus ha subito una rete in campionato. Al Bentegodi, Martin Caceres realizzò la rete del momentaneo pareggio dell'Hellas Verona, gol poi ininfluente ai fini del risultato perché la Juventus vinse 3-1.

Nel frattempo, Caceres ha anche cambiato squadra, ma da allora la Juventus non ha più subiti reti. Almeno in campionato. Otto partite in cui i bianconeri hanno abbassato la serranda diventando la migliore difesa della Serie A.

Un bottino eccezionale, anche se in Europa c'è chi sta facendo meglio. La migliore difesa d'Europa è quella dell'Atletico Madrid: 12 gol subiti. Uno in più per Barcellona e Zenit San Pietroburgo che, però, ha disputato molte meno gare: 22.

Meglio della Juventus ha fatto anche il Porto capolista in Primeira Liga. Mentre Bayern Monaco (18), Paris Saint-Germain (19) e Manchester City (20) hanno fin qui incassato più reti, nonostante il primo posto nei rispettivi campionati e una corsa Scudetto già blindata da tempo.