Juve, blindato Pjanic: pronto un nuovo maxi contratto per il bosniaco

Sportmediaset oggi in edicola racconta le cifre del nuovo accordo di Miralem Pjanic con la Juventus. Pronta la firma fino al giugno del 2023 a 6 milioni a stagione a fronte dei 4,5 percepiti adesso. Contratto ora in scadenza nell'estate del 2021, il bosniaco è ambito da tante società in giro per l'Europa.