Juve-Bologna: bianconeri verso il 3-5-2 con Asamoah centrale difensivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara di questa sera contro il Bologna il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri starebbe pensando di rispolverare il 3-5-2 schierando a sorpresa Asamoah come terzo di difesa al fianco di Rugani e Barzagli, un ruolo inedito per il ghanese che finora era stato schierato soprattutto da esterno. In mezzo al campo dovrebbe esserci un'occasione dal primo minuto per Marchisio che sarà affiancato da Khedira e Matuidi con Cuadrado e Alex Sandro esterni. In avanti la coppia argentina Dybala-Higuain. Un modulo che potrebbe comunque trasformarsi a gara in corso in un 4-3-2-1 con l'abbassamento di Cuadrado e Alex Sandro a far coppia con Dybala dietro l'unica punta. Il Bologna invece dovrebbe confermare il 4-3-3 con Destro preferito a Palacio e affiancato da Verdi e Di Francesco. In difesa Torosidis in vantaggio su Mbaye a destra.