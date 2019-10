© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il clima di Torino è stato clemente nei confronti di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è infatti in panchina nella gara, appena iniziata, contro la Juventus. Si tratta della seconda gara in trasferta che l'allenatore rossoblù seguirà direttamente dal campo in questo campionato, dopo quela col Verona di fine agosto.