Juve-Bologna, i voti ai tecnici: Sarri ha da lavorare. Miha sbaglia poco

La Juve si prende i tre punti e lascia qualche rammarico al Bologna, che nel finale ha sfiorato il pareggio. Maurizio Sarri conferma la formazione di partenza a livello di modulo, Sinisa Mihajlovic gioca una partita giusta per la sua squadra, in visita agli otto volte campioni d'Italia. Bravo il tecnico serbo nel rendere equilibrata una sfida sulla carta ostica, della Juve sarrista si vedono accenni nel secondo tempo: alla fine, vince la squadra sulla carta più forte.

MAURIZIO SARRI 6 - Esce dal campo insoddisfatto per l'ultima parte di gara della sua squadra. In effetti, tutto bene fino a un certo punto, perché la Juve ha controllato per ampi tratti la partita e alla fine ha portato a casa il risultato. Però lo ha fatto senza chiudere e rischiando nei minuti finali: un aspetto da migliorare. Insiste col 4-3-1-2 e sembra davvero il miglior vestito per la Vecchia Signora. Sceglie ancora Rabiot e per certi versi fa bene: il francesino non è ancora neanche lontanamente al livello di Matuidi, ma non lo sarà mai senza fiducia. Bene i tre punti, bene la manovra, ma c'è ancora da fare.

SINISA MIHAJLOVIC 6 - Difficile parlare del serbo senza retorica, perché ovunque vada la sua determinazione lo porta a essere accompagnato da un sorriso, un abbraccio, un coro della tifoseria avversaria. Fatta questa premessa, lo giudichiamo sempre per le scelte fatte, perché siamo convinti che sarebbe d'accordo. Tutte, o quasi, giuste, per la cronaca. Il Bologna fa la gara che il Bologna deve giocare a Torino, sfiora anche il clamoroso pareggio nel finale inserendo Santander. Prova ad annulla Pjanic ma è missione improba e in ultima analisi Soriano lo tradisce.