Juve-Bologna, le formazioni: Allegri torna al 3-5-2. In attacco Dybala-CR7

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve torna al caro vecchio 3-5-2: BBB in difesa, Cuadrado e Cancelo esterni di centrocampo, con Dybala-Ronaldo in attacco. Turno di riposo, in sostanza, sia per Mandzukic che per Bernardeschi. Il Bologna risponde col classico 3-5-2: esordio assoluto per Nehuen Paz.

Juventus (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Paz; Mbaye, Dzemaili, Nagy, Krejci, Dijks; Falcinelli, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi.