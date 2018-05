Juve, Bonaventura nel mirino: è una delle condizioni poste da Allegri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus vuole Giacomo Bonaventura. L'acquisto del centrocampista del Milan è una delle richieste effettuate da Massimiliano Allegri per rinforzare la rosa bianconera, insieme ad Alvaro Morata ed Emre Can. Una condizione necessaria per la permanenza del mister toscano a Torino, come riporta Premium Sport.