Juve, bonjour Adrien! Dopo la presentazione di Rabiot, testa a De Ligt

Fonte: inviato a Torino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ore 11, sala conferenze dell’Allianz Stadium. Adrien Rabiot indosserà per la prima volta la sua nuova divisa istituzionale e parlerà ai giornalisti da neo giocatore della Juventus. Proprio lui che per molti altri club è rimasto un sogno infranto. Non per la Vecchia Signora. Che per mano di Fabio Paratici ha trovato modi e tempi per conquistare la fiducia del giocatore e della mamma manager: la scelta di accettare la maglia bianconera è avvenuta tanto tempo fa, e da quel momento il centrocampista francese classe 1995 non si è più mosso dalla sua posizione.

Ieri ha già avuto modo di entrare a contatto con il mondo juventino, con i tifosi. Ai quali si è presentato in mattinata con un sorridente “bonjour” appena sceso da un’auto del club all’ingresso del J Medical, per le visite di rito. Poi, nel pomeriggio, si è concesso ai selfie e per firmare qualche autografo. I tifosi più generosi, che hanno stazionato ai quasi quaranta gradi sotto il sole cocente davanti alla struttura sanitaria annessa all’Allianz Stadium, hanno anche avuto per la fortuna di incrociare Ramsey, l’altro arrivo a parametro zero di quest’estate juventina che si preannuncia ancora incandescente. L’ex centrocampista dell’Arsenal, insieme a Pjaca e Perin, si è sottoposto alle terapie di recupero dall’infortunio, con il chiaro obiettivo di mettersi a completa disposizione di Sarri già all’inizio del ritiro.

Al termine della presentazione di Rabiot, le attenzioni si sposteranno tutte sull’altro grande obiettivo di mercato: De Ligt. Per il difensore olandese affare in dirittura d’arrivo, con il placet di tutte le parti in cause. Un arrivo che negli ultimi giorni indebolisce la posizione di Bonucci, che dopo il PSG è stato sondato ieri dal Manchester City. La sensazione, adesso, è che di fronte a una proposta interessante il club potrebbe valutare un’eventuale cessione. Non l’unica da posizione da chiarire, al momento. Perché c’è ancora da definire, tra gli altri, il futuro di Kean e di Mandzukic, con quest’ultimo che viene nuovamente accostato al Manchester United facendo riprendere quota al nome di Darmian sul corridoio inverso. Pellegrini potrebbe tornare in prestito al Cagliari, mentre Perin valuta le diverse offerte pervenute tra Italia ed estero prima di lasciare il ruolo di secondo portiere a Buffon. Insomma, il mercato è appena cominciato.