Juve, Bonucci: "Adesso a Berna per il primo posto, meglio nella ripresa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Valencia. "L'importante era passare il turno, andremo a Berna per conquistare il primo posto. Szczesny è un grande portiere, capita che in queste partite devi farti trovare pronto. La dote più importante di questa squadra è il cinismo, abbiamo fatto un pò di fatica nel primo tempo e nella prima parte del secondo tempo siamo riusciti a prendere in mano la sfida. La palla gol importante arriva sempre come il gol. Nel mio andare via e tornare sono migliorato nella lettura dei momenti della partita".