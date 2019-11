Juve, Bonucci adesso punta la Supercoppa. E prova a scansare Mourinho

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa presto ad archiviare i traguardi raggiunti, in casa Juve. La forza che ha sempre contraddistinto il gruppo bianconero, infatti, sta nel saper rinnovare il nuovo obiettivo da raggiungere. E così, dopo aver messo in tasca il primo posto nel girone di Champions, c’è chi guarda già al prossimo match che mette in palio il primo trofeo della stagione.

“Chiuderemo il girone di Champions contro il Leverkusen cercando di portare a casa un’altra vittoria, poi ci dedicheremo alla Supercoppa in programma il 22 dicembre” spiega Leonardo Bonucci, che non nasconde “l’obiettivo di dare il nostro meglio per arrivare in fondo in tutte le competizioni, alzare i trofei e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

Quanto agli Ottavi di Champions, il difensore juventino avrebbe il desiderio di non incrociare subito una vecchia conoscenza della Serie A: “Se devo dire una squadra, rispondo il Tottenham. Perché con l’arrivo di Mourinho in certe partite può dare qualcosa in più. È vero che febbraio e marzo sono lontani, le condizioni fisiche e mentali possono cambiare, ma sicuramente con questo cambio in panchina sicuramente il Tottenham si è rimesso in corsa, senza nulla togliere a Pochettino che ha fatto una grande carriera. Ma in queste partite così Mourinho sa tirare fuori dai giocatori qualcosa in più”.

Intanto da ieri la Juve si allena in vista del match di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Agli ordini di Sarri, seppur parzialmente, ieri è rientrato anche Alex Sandro, alle prese con un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Mentre Rabiot ha sostenuto un lavoro atletico personalizzato. L’allenamento è stato seguito dalla tribuna da circa cinquecento Juventus Member iscritti agli Official Fan Club.