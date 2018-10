Juve, Bonucci al 45': "Non dobbiamo concedere nulla, ci sono altri 45'"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci è intervenuto al termine del primo tempo di Udinese-Juventus. Ecco le parole del difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport:

State facendo la partita che volevate?

"Sì, ma siamo soltanto al 45'. Dobbiamo continuare a giocare così, corti e aggressivi. Non dobbiamo concedere le ripartenze, come abbiamo fatto in questo primo tempo".