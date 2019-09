© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci è intervenuto al termine del primo tempo tra Juventus e SPAL ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che la partita era questa, con loro tutti chiusi dietro per poter ripartire in contropiede. Noi dobbiamo avere pazienza, abbiamo avuto tre occasioni pulite ma è stato bravo Berisha. Poi Miralem ha fatto quel capolavoro. Ora ci sono ancora 50', non dobbiamo fare l'errore di considerarla già chiusa".