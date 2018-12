© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha affidato come di consueto ai social il suo commento sulla vittoria di ieri contro la Roma. Queste le sue parole: "Un’altra vittoria. Un altro segnale al campionato. Un’altra gioia per i nostri tifosi per un felice Natale. Recuperiamo in fretta perché mercoledì ci aspetta un’altra grande partita, da vincere". Mercoledì i bianconeri sono attesi infatti dalla difficile trasferta di Bergamo.