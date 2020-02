vedi letture

Juve, Bonucci: "Dobbiamo capire cosa non ha funzionato. Con l'Inter sarà una grande gara"

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato ai microfoni di JTV il ko subito dai bianconeri sul campo del Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Partita stregata? Sì. Nel primo tempo ci è mancata l’intensità mentale, bisogna capire il perché. Eravamo sempre in ritardo, giravamo palla con poca fluidità. Nel secondo abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche e loro hanno fatto fatica a uscire dalla loro metà campo. Gli episodi non ci hanno girato a favore, loro ci hanno colpito quando eravamo in dieci. Al ritorno vedremo una grande Juve”.

Te lo aspettavi così il Lione?

“Sapevamo che in casa avrebbero dato molta pressione e molta corsa, giocando soprattutto con i cinque. in più quando avevamo palla eravamo lenti a costruire pensieri e a distribuirli sul campo. Sicuramente c’era la volontà di fare qualcosa in più e di portare a casa un risultato migliore, non siamo stati abbastanza fortunati e cattivi, c’è da capire perché abbiamo regalato il primo tempo. Nel secondo si è visto quello che ci aspettavamo dalla Juventus”.

Ora domenica c’è una grande gara.

“Ovvio, domenica c’è una grande partita contro l’Inter. La serata di oggi va messa da parte, ci sarà fortunatamente la partita di ritorno per provare ad andare avanti in Champipns League. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato, il perché del primo tempo, e poi concentreremo le energie sulla partita di domenica”.