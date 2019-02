Juve, Bonucci e Chiellini migliorano: in Champions dovrebbero esserci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Massimiliano Allegri in arrivo dall'infermeria. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono vicini al rientro: Chiellini è il giocatore che meno preoccupa in ottica Champions, non ci dovrebbero essere infatti problemi per il suo rientro, sta recuperando dal problema al polpaccio e potrebbe già giocare contro il Frosinone venerdì 15 febbraio. Anche Bonucci sta lavorando per esserci contro i Colchoneros. Serve un minimo di cautela in più ma la distorsione alla caviglia avuta contro la Lazio non dovrebbe tenerlo fuori dal match di Madrid: è una lotta contro il tempo ma dal club filtra ottimismo.