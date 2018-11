Juve, Bonucci: "Esclusione mi ha sorpreso. Queste gare mi caricano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del match contro il Milan, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono rimasto sorpreso anche io ieri quando il mister ha dato le casacche. Chi mi conosce sa che mai e poi mai mi sarei tirato indietro di fronte a una partita del genere. Sono quelle partite che mi esaltano però fa parte di una scelta e di una rotazione. Venivo da nove partite giocate da titolare e fosse dipeso da me avrei giocato anche la decima e undicesima però in stagione ci sono 60 partite e il mister della Juventus, e noi come gruppo, ha la fortuna di avere grandi difensori che si fanno trovare pronti nel momento del bisogno. Ieri il mister scherzando mi ha detto che l’anno scorso la prima da ex l’ho saltata e mi fa saltare anche questa. Ovvio che mi avrebbe fatto piacere giocarla ma gli interessi della squadra, di vincere, di fare gruppo e di sentirsi ognuno di noi importante per la squadra passa in primo piano”.

Le parole di Gattuso? “Mi lusingano e mi riempiono di orgoglio perchè prima del giocatore viene l’uomo e questo è stato riconosciuto attraverso le parole di Rino che ho già ringraziato e che fanno capire quello che ho cercato di dare questo ambiente. Quello che è stata l’estate è sotto gli occhi di tutti. Ho scelto di tornare a casa perché ci sono delle priorità. Torino e la Juve sono casa e la mia famiglia sta bene a casa”.