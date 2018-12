Juve, Bonucci: "Inter ha ottime individualità, Napoli può darci fastidio"

© foto di Federico De Luca

"Sapevamo che l'Inter ha delle ottime individualità, nel collettivo può metterti in difficoltà, quindi c'era da fare una partita grintosa e rischiare qualcosa per fare gol. E l'abbiamo fatto. Poi siamo stati fortunati in alcune occasioni. Complimenti alla Juve che ha dimostrato ancora una volta di avere fame nonostante le vittorie passate". Parla così Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, a Dazn a margine del successo contro l'Inter. "Le palle-gol concesse? Abbiamo allungato troppo la squadra cercando palle verticali sulle quali i difensori dell'Inter sono bravissimi nella lettura, si vede che ci si allenano di reparto. Concedevamo troppo spazio tra le linee e lì siamo andati in difficoltà. Poi ci siamo ricompattati in fase di non possesso e siamo andati meglio nel secondo tempo, specie dietro. Abbiamo dato una spallata importante all'Inter in chiave scudetto, ma sicuramente è il Napoli la squadra che ci può dare più fastidio", ha aggiunto il calciatore come riporta Fcinternews.it.