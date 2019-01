© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del suo processo di crescita: "Sono maturato, sono molto più razionale in quello che faccio, meno istintivo. La vita ti porta delle esperienze che ti fanno crescere e maturare. Io le ho vissute in maniera forte sia dentro che fuori dal campo. Quindi ora posso dire di essere un uomo secondo me migliore, però sicuramente diverso da quello che ero in passato".