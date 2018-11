Juve, Bonucci: "Meglio nella ripresa. Ora a Berna per il primo posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di JTV dopo li successo per 1-0 della Juventus sul Valencia. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Vittoria importante e non era facile contro una squadra che sapeva difendersi molto bene.

"Sì, sapevamo che il Valencia sarebbe venuto qui a giocarsela in contropiede. Nel primo tempo siamo andato dietro al loro tipo di gioco, ci siamo allungati tanti, è stato un avanti e indietro, poi nel secondo siamo stati più ordinati, abbiamo coperto meglio il campo e abbiamo rischiato solo su una palla inattiva. Era importante però vincere per passare il turno e adesso andare a Berna per arrivare primi".

Ronaldo e Mandzukic ancora decisivi. Avete preso possesso della partita.

"Sì, è ovvio che quando hai giocatori importanti, la giocata del singolo ti può fare la differenza in queste partite. Nel primo tempo però dovevamo fare meglio perché abbiamo concesso troppe ripartenze e sapevamo che loro ci potevano fare male solo in quella maniera. Le partite quindi bisogna leggerle bene e interpretarle ancora meglio. Però adesso ci godiamo questo passaggio del turno e pensiamo alla partita di Firenze".

53 presenze con la maglia bianconera in Champions League. Entri nella top ten all'ottavo posto. Anche questo un bel risultato.

"Sì, mi riempie sicuramente di orgoglio entrare a fare parte della Top ten in Europa di un club così prestigioso. Adesso devo recuperare quelle perse lo scorso anno (ride, ndr)"