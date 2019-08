© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grazie Trieste per l’accoglienza, dal prossimo week-end di nuovo a caccia dei 3 punti!". Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha commentato così l'amichevole vinta ieri contro la Triestina. Il miglior modo per preparare il grande esordio in campionato della prossima settimana, fissato sabato al Tardini di Parma alle ore 18. Questo il suo post su Instagram: