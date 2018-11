Juve, Bonucci: "Mourinho un grande, i suoi complimenti fanno piacere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United parlando anche di José Mourinho: "Le sue parole su Harvard? I complimenti fanno piacere perché detti da un grande allenatore. Però quello ottenuto in questi anni è ottenuto dal sacrificio e dal lavoro di tutti. La difesa non la fanno solo i difensori, così come l'attacco non lo fanno solo gli attaccanti. Dobbiamo attaccare e difendere da squadra, solo in questo può migliorare una squadra come la nostra. Cosa che ci riesce bene in Champions mentre qualche volta non ci è riuscito in campionato. Il rapporto con Mourinho? E' il rapporto tra due persone che si stimano. Dopo la partita di Manchester ci siamo incontrati, così come dopo il match giocato con il Milan negli States".