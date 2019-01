Fonte: tuttojuve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite Sky Sport arrivano altre dichiarazioni di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus che domenica affronterà la Lazio: "Immobile? Ciro è un grande attaccante, ha dimostrato con i gol di essere un bomber di razza. Noi dovremo stare attenti soprattutto a non concedergli spazi e poi sullle seconde palle servirà massima attenzione, con marcature preventive. E non concedere quegli spazi in cui lui sa far male. Quello in cui è andato a nozze l'anno scorso quando vestivo la maglia del Milan e comunque c'era una situazione un po' particolare. Il Bonucci di quei mesi li non era il vero Bonucci. Però il passato conta poco se non ad insegnare, come ho detto prima, ad essere migliori. Quindi guardiamo avanti fiduciosi e andiamo a Roma con la voglia di continuare a vincere. Perché il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo preparare al meglio per la Champions e a tutte le partite che verranno".