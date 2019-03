Juve, Bonucci: "Ora ci sarà da divertirsi. Stadium dodicesimo uomo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci è stato intervistato a JTV per commentare la vittoria in Champions League sull'Atletico Madrid:

Partita perfetta.

Direi di sì, l'abbiamo preparata alla grande e l'abbiamo giocata ancora meglio. Era questo che ci eravamo detti durante i giorni che precedevano questa grande sfida. Sapevamo quello che potevamo dare, che all'andata c'era riuscito a tratti. Oggi siamo stati veramente perfetti. Godiamoci questa serata, poi domani cominciamo a pensare a Genova e da qui in avanti passo dopo passo verso le sfide di Champions, che sicuramente ci sarà da divertirsi".

Lì dietro avete alzato un muro, neanche un angolo concesso. Che cosa ha fatto la differenza?

"Ha fatto la differenza che noi abbiamo pressato alto e quando non siamo riusciti a prendere palla, ci siamo ricomposti al limite dell'area senza concedere nulla. Questo è come l'avevamo preparata. E' venuta alla grande, i meriti vanno al mister, alla squadra, a tutto l'ambiente che ci ha spinto e ha creduto che l'impresa fosse possibile, potesse diventare realtà, e così è stato".

Qual è stata la fotografia della tua partita, quella che ti porterai dentro?

"Sicuramente il corpo a corpo con Morata da ultimo uomo vinto, quello sta a descrivere la differenza di voglia, di fame, mia e della squadra di portare a casa la qualificazione".

Questa l'atmosfera è stata come le notti importanti...

"Sì, lo stadio è stato incredibile, la curva altrettanto. Volevamo questo, perchè come abbiamo detto anche in passato, lo Stadium è la nostra casa, è il nostro dodicesimo uomo e stasera lo ha dimostrato, sin dal primo momento, da quando sono andato sul campo per vedere come era il campo prima della partita: c'era un'adrenalina diversa, c'era un'energia diversa. Poi durante la partita dal primo al 95' sono stati incredibili e siamo stati incredibili anche noi".