Juve, Bonucci out. Paratici: "Allegri ha piena autonomia..."

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nell'immediato pre-partita della sfida contro il Milan, posticipo della 12esima giornata di Serie A: "Higuain è un giocatore a cui vogliamo molto bene, ha fatto benissimo da noi. Non spaventa a me, ma a tutte le squadre. Però lo affronteremo da Juve, se sarà più bravo di noi gli faremo un grande applauso, ma anche per lui non sarà facile".

Come hai reagito all'esclusione di Bonucci?

"Allegri ha piena autonomia, non deve venire a dirmi cosa fa. Abbiamo un grande reparto difensivo, cinque difensori molto forti e Leo aveva giocato nove gare consecutive. Chi gioca al suo posto è sicuramente molto forte, non ci preoccupiamo".

Quanto temete la rabbia di Higuain?

"Credo tutti debbano un po' temere Higuain, è uno dei migliori al mondo ma noi siamo abituati a giocare contro i migliori".

Seguite Tonali?

Tonali non è difficile da individuare, credo lo stiano seguendo un po' tutti. Dallo scorso anno gioca in Serie B stabilmente, è un giovane italiano di valore e l'ennesima dimostrazione che il calcio italiano non è così malvagio".