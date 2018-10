Juve, Bonucci: "Pace fatta con i tifosi. Addio Marotta mi lascia un vuoto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna a parlare Leonardo Bonucci. Il difensore tornato alla Juventus la scorsa estate ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino: "Pace fatta con i tifosi? Sì, è bello ricevere l’applauso della curva, come era successo sabato dopo il mio gol al Napoli. Ho sempre avuto il massimo rispetto dei tifosi. Ovvio, il passato non si può cancellare. Ma in bianconero do qualcosa in più. Spero un giorno di sentire la curva invocare il mio nome, come succedeva in passato. L'addio di Marotta? Per quanto mi riguarda, il suo addio mi lascia sicuramente un vuoto. Chi ha preso la decisione avrà certamente avuto le sue ragioni. Posso soltanto augurarmi che in futuro il direttore trovi una posizione che lo gratifichi".