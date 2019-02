Juve, Bonucci: "Prometto crescita mia e della squadra da qui in poi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo rotondo successo casalingo (3-0) della Juventus sul Frosinone: "Dedica? Sono stati giorni bellissimi, è arrivata Matilda che ha dato un raggio di luce ulteriore alla nostra famiglia la dedica va a lei e a mia moglie che è sempre una grande donna. La dedica va anche a tutti quelli che hanno creduto in me che mi sono stati vicini in questi due anni abbastanza intensi. Stiamo bene, questa partita ci è servita per essere pronti mercoledì, dobbiamo andare a Madrid con la consapevolezza di affrontare una squadra che darà tutto ma che troverà un'altra squadra che non mollerà di un centimetro. Pace definitiva con i tifosi? Io cerco sempre di dare il massimo, sono tornato a casa e l'affetto della gente è importante, so anche cosa posso dare e da qui in poi prometto un crescendo mio e della squadra per arrivare in fondo in tutti gli obiettivi".