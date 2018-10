Juve, Bonucci: "Provata una sensazione strana quando sono tornato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' da Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale che è tornato sulla decisione maturata questa estate di tornare a Torino dopo una stagione al Milan: "Quando sono tornato nello spogliatoio della Juventus ho provato una sensazione strana. Mi trovavo in un posto nuovo, ma era come se non me ne fossi mai andato. Questo stadio, questa squadra, questa città sono casa mia", ha detto Bonucci che prosegue. "La BBC è amicizia, è esperienza, è armonia professionale e umana. Noi tre e la B maiuscola che si deve aggiungere, quella del grande Gigi Buffon".