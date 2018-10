Juve, Bonucci svela: "Lo United mi ha cercato, ma volevo tornare a casa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni del tabloid 'The Telegraph' ha parlato dell'estate appena trascorsa, svelando anche un interessante retroscena di mercato: "Quando ho capito che avrei lasciato il Milan, c'era un solo posto in cui volevo andare: volevo tornare a casa. Ci sono state possibilità di trasferirmi a Manchester prima per via dell'interesse del City (nel 2016) e poi per quello dello United: coi Citizens ci fu un dialogo, parlai col club e poi con la Juve, e allora decidemmo che la cosa migliore per me era restare in bianconero e continuare a vincere con la Juve. Così quest'anno, quando mi è stato detto che c'era la possibilità di tornare a casa, rivestire la maglia della Juve, allora ho smesso di considerare altre offerte e ho deciso di tornare lì. L'interesse dello United c'era, ma la mia decisione era irremovibile".