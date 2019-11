Juve-Bonucci, un amore così grande: fino al 2024. Presto anche Szczesny

Fonte: inviato a Torino

Leo ha il cuore bianconero. Lo ha sempre avuto. E ieri ha stretto la mano a Pavel Nedved, uno che da quando ha incrociato quei due colori – il bianco e il nero, appunto - non se li è tolti più di dosso. Per Leonardo Bonucci un onere e un onore il prolungamento di contratto con la Juventus fino al 2024, un adeguamento di contratto meritato che riconosce il suo grande lavoro di quest’ultima stagione e mezza: onorare la maglia e riprendersi la fiducia di tutti, proprio tutti.

Acqua passata quella dolorosa separazione per una sola stagione, con trasferimento al Milan e un nuovo amore mai scoccato. Forse necessario, quell’anno sabbatico, su entrambi i fronti: per far capire al giocatore quanto sia importante per lui la casa bianconera; e per far concretizzare al club l’idea che un giocatore come Bonny difficilmente lo si riesce a rimpiazzare a cuor leggero. Un equilibrio ristabilito, insomma, e un rinnovo di fiducia di grande prospettiva. Partendo da presente, da quella fascia di capitano che il difensore indossa in questi mesi in attesa del ritorno in campo di Giorgio Chiellini, che lo ha rivoluto fortemente al suo fianco.

Bonucci e la Juventus rinnovano fino al 2024. Stesso periodo previsto per il rinnovo di Tek Szczesny, anche lui prossimo al rinnovo. Così come Juan Cuadrado (fino al 2022) che viene gestito da Alessandro Lucci, lo stesso agente di Bonucci e di Mattia Perin, che invece a gennaio cambierà aria nella speranza di trovare continuità in un altro club e riconquistarsi un posticino nella lista di Mancini per gli Europei.

Dagli uffici della Continassa al campo d’allenamento: ieri il rientro di Cristiano Ronaldo e di buona parte dei nazionali, alla ripresa delle attività settimanali. Oggi il rientro di Alex Sandro, che sarà nuovamente valutato dallo staff medico della Juve dopo l’esito reso noto dall’area sanitaria della Nazionale brasiliana nella giornata di domenica: lesione all’adduttore della coscia destra.