Juve, Bonucci vince la partitella e posta la foto: puntuale il like dell'obiettivo bianconero Dzeko

Leonardo Bonucci vince la partitella in allenamento, posta la foto e strappa i "like" di Mauro Icardi ed Edin Dzeko. Quello dell'attaccante ex Inter, oggi al PSG, non fa certo notizia, ma la fa invece quello del bomber della Roma, principale alternativa a Luis Suarez per rinforzare l'attacco della Juventus. Ai tempi dei social, il calciomercato - si sa - passa anche dai "mi piace"...