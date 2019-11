© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato e la Juventus pensa alle mosse da fare, soprattutto in uscita. Mario Mandzukic ed Emre Can sono i

due nomi che potrebbero fare le valigie a gennaio: come riporta SportBild, il Borussia Dortmund starebbe valutando la possibilità di portare in Germania entrambi i giocatori: la proposta iniziale potrebbe essere di circa 30 milioni di euro complessivi.