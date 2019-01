© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus e Sporting Braga, scrive 'Tuttosport', non hanno ancora trovato l'accordo sulla formula per il trasferimento a Torino di Francisco Trincao, attaccante classe '99. Il club lusitano vuole subito 17 milioni di euro, mentre la società campione d'Italia preferirebbe acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto: due milioni e mezzo subito e altri 15 da sborsare eventualmente a giugno.

Le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni, quando in Portogallo rientrerà anche il procuratore del calciatore, Bruno Carvalho.