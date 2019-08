© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per l'inizio della seconda avventura di Gianluigi Buffon alla Juventus il destino ha riservato l'incrocio fra i bianconeri e il Parma, il club che ha lanciato il portiere toscano nel grande calcio: "La trasferta del Tardini proprio il modo più soft per partire - si legge su SportMediaset -. Con la maglia della Juve, lì ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. Partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l'avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare a loro ci sarà tempo. Ora concentrazione solo sul Parma"