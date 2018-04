Juve, Buffon: "Arbitro impreparato. Adesso tiferò per la Roma"

© foto di J.M.Colomo

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro il Real Madrid. Queste le sue parole: "Mi porto via una partita fatta da 18 guerrieri con un orgoglio, una dignità e una voglia stratosferica, più unica che rara. Mi ha fatto piacere per il calcio italiano che ha tirato su la testa e faccio i complimenti ai giocatori della Roma che mi hanno emozionato rappresentando l'Italia in quel modo. Mi farebbe piacere che riuscissero a vincere, per togliere di dosso a tutti questa coltre di negatività. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, se non la qualità individuale. Spero che domani passi anche la Lazio, sarò un loro tifoso. I minuti finali? L'arbitro ha fischiato il rigore ma non accetto che un professionista che viene ad arbitrare una gara simile non abbia la personalità per essere sereno. Era impreparato perché non ha visto la partita di andata, altrimenti non avrebbe fischiato un rigore del genere. È riuscito a dare un rosso al sottoscritto che non era mai stato espulso per proteste nella sua carriera. Non si può fare quello che ha fatto a una squadra che ha fatto una partita simile".